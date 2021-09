Rayark, l’un de nos studios préférés sur iOS, vient d’ouvrir les précommandes pour Deemo II, la suite de son incroyable jeu narratif musical. Deemo II s’annonce beaucoup plus riche que son prédécesseur, et visuellement toujours plus proche d’un anime. Avec son ambiance douce amère et sa BO mélancolique (superbe morceau Endless Dreams ci-dessous), Deemo II est encore bien parti pour nous scotcher à nos iPhone dès le 14 janvier 2022, jour de sortie du jeu sur iOS. On notera aussi que le titre a été développé conjointement avec le studio JetGen, à qui l’on doit le très bon Deemo Reborn sur PS4.

Le gameplay principale de Deemo II est tout à fait classique puisqu’il s’agit de taper sur des notes au moment de leur passage au bas d’une portée (comme dans Guitar Hero et autres jeux du genre). Deemo II sera un free-to-play cependant, ce qui nous fait pas mal craindre l’arrivée de morceaux payants. Le jeu peut déjà être précommandé à cette adresse.