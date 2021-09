Apple TV+ annonce la date de sortie de Swan Song : ce sera le 17 décembre 2021. Le film regroupe Mahershala Ali, Naomie Harris et Glenn Close. Il est bon de noter qu’il sortira également dans certains cinémas.

Situé dans un futur proche, Swan Song est un voyage puissant et émotionnel raconté à travers les yeux de Cameron (Mahershala Ali), un mari et père aimant atteint d’une maladie en phase terminale qui se voit présenter par son médecin (Glenn Close) une solution alternative pour protéger sa famille du chagrin. Alors que Cameron se bat pour savoir s’il doit ou non modifier le destin de sa famille, il en apprend plus sur la vie et l’amour qu’il ne l’aurait jamais imaginé. Le film explore jusqu’où nous sommes prêts à aller, et jusqu’où nous sommes prêts à nous sacrifier, pour offrir une vie plus heureuse aux personnes que nous aimons.

Swan Song avait été annoncé pour la première par Apple TV+ en février 2020. L’ajoute de Naomi Harris au casting a eu lieu en octobre de la même année. Un mois plus tard, nous avons appris l’arrivée de Glenn Close.

Le film aurait déjà dû être disponible, et ce depuis un moment maintenant. Mais le Covid-19 s’est invité à la fête, ce qui a impliqué une pause dans le tournage. Swan Song est maintenant prêt et sortira le 17 décembre prochain sur Apple TV+.