Steve Wozniak, le génial créateur des Apple 1&2, bouillonne littéralement de projets. Le dernier en date a vraiment de quoi surprendre. Ce bon Woz vient en effet de teaser sur son compte Twitter… une société spatiale du nom de Pivateer Space (on dirait le nom d’un film de S.F). Le trailer de cette nouvelle startup a des accents épiques, et s’accompagne d’un descriptif qui donne franchement envie d’en savoir plus : « Privateer Space s’efforce de garder l’espace sûr et accessible pour toute l’humanité. Co-fondé par le cofondateur d’Apple Steve Wozniak et le fondateur de Ripcord Alex Fielding, Privateer offrira à un public privé un aperçu des projets futurs de l’entreprise en septembre, lors de la conférence AMOS Tech 2021 »

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF — Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021

La conférence AMOS Tech démarre aujourd’hui, et nous mettront donc cet article à jour avec les infos disponibles (s’il y en a). Woz bientôt concurrent d’Elon Musk ? N’allons pas trop vite en besogne !