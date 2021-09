Déjà disponible sur consoles et PC depuis près d’un an, Nexomon: Extinction, la suite directe de Nexomon, s’apprête enfin à débarquer sur mobiles. Ce Pokémon-Like de bonne facture propose des environnements variés, des graphismes pixel-art agréables à l’œil ainsi que des mécaniques « Gatcha! » assez vite addictives. Malheureusement, le jeu est aussi blindé d’achats in-apps (amélioration du stockage, un passe maître de compétences, différentes options NexoBox, etc.). On frôle souvent le pay to win, surtout si on veut éviter l’impression de surplace. Malgré ces contraintes malheureusement de plus en plus inhérentes au genre, Nexomon: Extinction pourrait largement intéresser les joueurs qui se sont un peu lassés du monstre Pokémon.



Nexomon: Extinction sera disponible dans l’App Store le 30 septembre prochain. A noter que le premier jeu Nexomon, déjà disponible sur mobile et PC, s’apprête à débarquer sur consoles. Un chassé-croisé vidéoludique assez peu fréquent.