La keynote d’Apple pour l’iPhone 13 débute à 19 heures et Tim Cook prépare dès maintenant le terrain. Le patron d’Apple a peut-être fait une allusion aux appels via satellite, qui sera l’une des nouveautés du nouveau smartphone.

Good morning from somewhere a little different this time. We’re California streaming in 3 hours! See you soon. 👀 #AppleEvent pic.twitter.com/C5V5hiel8F

— Tim Cook (@tim_cook) September 14, 2021