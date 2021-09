2K a le sens du suivi sur Apple Arcade. Après un très bon NBA 2K21 Arcade Edition, l’éditeur revient avec… NBA 2K22 Arcade Edition. Pas de changements énormes à attendre, si ce n’est quelques améliorations du gameplay (des adversaires un peu moins invincibles peut-être ?) et surtout, les compositions d’équipes mises à jour en fonction de la saison en cours. On note aussi un grand nombre de modes de jeu (partie rapide, multijoueurs en ligne, mode Association avec des agents qui recrutent les meilleurs joueurs, mode Blacktop pour du basket de rue en 1v1, 3v3, ou 5v5, etc.). La sortie du jeu est prévue pour le 19 octobre prochain.

La second jeu en approche pour le service n’est autre qu’un très grand classique de l’App Store : Tiny Wings+ va battre ses petites ailes de piaf dans Apple Arcade. Cette version « + » du jeu culte d’Andreas Illiger sera strictement identique au titre déjà présent dans l’App Store. Le petit piaf devra toujours s’envoler entre les dunes, et l’on pourra aussi affronter un second joueur en split-screen sur l’iPad ou participer à des courses contre des oiseaux-bots. Le jeu devrait arriver dans Apple Arcade le 15 octobre prochain.