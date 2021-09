C’est peu dire qu’Apple a beaucoup mis en avant le mode Cinematic des nouveaux iPhone 13/13 Pro, un mode qui permet de faire le focus sur le second ou le premier plan (avec un joli effet de flou en prime) lors de l’enregistrement de vidéos. Le logiciel peut même effectuer ce changement de mise au point à la volée, de façon automatique, lorsque par exemple une personne au premier plan regarde soudainement une autre personne au second plan : la mise au point s’effectue alors sur le second plan et le flou passe du second au premier plan. Apple illustre bien les possibilités de ce mode dans le spot Whodunnit, un spot réalisé avec un iPhone 13 et le mode Cinematic activé en automatique.

De nouveaux exemples du mode Cinematic sont visibles dans un second spot, Hollywood in your Pocket. Une séquence dévoile l’utilisation du Cinematic lors de l’enregistrement vidéo en mode Macro, et c’est vrai que les résultats sont spectaculaires.



Enfin, Apple en remet une couche avec un troisième spot qui nous montre carrément la grande réalisatrice Kathryn Bigelow en plein travail avec l’iPhone 13 Pro. Là encore, le mode Cinematic est à l’honneur, même si l’accent est principalement mis sur la souplesse de tournage permise par l’utilisation d’un iPhone 13 à la place d’une caméra de ciné traditionnelle.