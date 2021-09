Annoncé au mois de février de cette année, Star Wars: Hunters a fait une très courte apparition lors de la Keynote d’Apple avec une petite séquence de gameplay (toute petite). Le MOBA en arènes du studio Zynga semblait assez avancé lors de la présentation des nouveaux iPhone, et pourtant le lancement du jeu a tout de même été décalé à l’an prochain (il devait initialement sortir avant la fin de l’année en cours).



Le premier trailer cinématique ne montre rien de plus mais confirme, ce qui n’est déjà pas si mal, qu’il sera sans doute possible de contrôler le Mandalorian lors des combats ! Et puisque l’on parle des affrontements, ces derniers opposeront deux équipes de 4 joueurs dans des décors inspirés par les plateaux de tournage de Star Wars (oui, c’est un peu étrange). Malheureux mais cependant hyper prévisible s’agissant de Zynga, Star Wars: Hungers sera free-to-play, ce qui veut dire qu’il y aura forcément des achats in-app au menu. Ceux qui sont intéressés peuvent se rencarder sur la page de blog officielle consacrée au jeu.