Grand spécialiste du jeu en Full Motion Video (FMV), le studio Wales Interactive s’apprête à livrer sur mobile sa dernière création, un thriller psychologique baptisé I Saw Black Clouds (traduction : J’ai vu les nuages noirs). Basé sur un gameplay à la fois de type enquête (récolte d’indicces, déblocages de mots clefs lors des entretiens avec des témoins,) et de jeu d’aventure à choix multiple, I Saw Black Clouds placera le joueur dans la peau de Kristina, une jeune femme qui revient dans sa ville natale après le suicide étrange de l’une de ses proches amies. Menant sa petite enquête, Kristina va vite se rendre compte que cette mort brutale cache une vérité encore plus sinistre.

Le trailer du jeu ressemble forcément beaucoup à celui d’un drama Netflix ou Amazon Prime Video. Le jeu des acteurs semble crédible (du moins pour ce type de jeu) et un effort a été fait sur la photo et la mise en scène. Il ne reste plus qu’à espérer que la durée de jeu soit consistante (le point faible des jeux FMV généralement). Il sera possible de démarrer l’aventure gratuitement sur iOS avant de pouvoir débloquer l’ensemble du jeu pour un prix unique de 5,99 euros. I Saw Black Clouds sera disponible dans l’App Store le 29 septembre prochain. Le titre peut déjà être précommandé à cette adresse.