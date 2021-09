Le réalisateur Christopher Nolan (Interstellar, trilogie Batman, Tenet) vient de rompre son contrat avec la Warner pour rejoindre les rangs d’Universal. Et si l’on en croit The Hollywood Reporter, Apple TV+ n’a pas été très loin de décrocher la timbale. Nolan a en effet mis du temps à se décider sur le studio partenaire, sachant que lesdits studios devaient accepter la longue liste de demandes du réalisateur.

Ainsi, Christopher Nolan réclamait pas moins de 100 millions de dollars pour la production de son prochain film (un biopic sur J. Robert Oppenheimer, considéré comme le principal artisan de la première bombe atomique), encore 100 millions de dollars pour la campagne marketing, 20% des résultats d’exploitation, une période de trois semaines avant et après la sortie du film sans aucune autre sortie de long métrage faisant concurrence (!), et une durée d’exploitation au cinéma (avant la sortie en SVoD) comprise entre 100 et 130 jours.

Apple TV+ n’était finalement pas loin des critères requis. Contactée par Nolan, la division d’Apple avait accepté toutes les demandes du réalisateur, sauf une : la durée d’exploitation au cinéma. Le simple fait qu’un réalisateur de cette importance n’ait pas oublié Apple TV+ lors de son tour de table en dit finalement plus long que les 40 millions d’abonnés au service. Apple TV+ compte désormais vraiment à Hollywood.