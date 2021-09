Toujours dans le dur et très loin de sa période dorée, Sega parvient toutefois à retrouver un peu de sa superbe ces dernières années, principalement grâce à ses deux licences phares Yakuza et Lost Judgment. Les fans ne seraient pas contre le retour du JRPG d’heroic fantasy, là encore un point fort de Sega dans les années 90, et justement, le studio vient de teaser un nouveau jeu mobile qui sera présenté plus en détail le 1er octobre prochain, lors du prochain Tokyo Games Show 2021 (présenté en ligne uniquement). Ce teaser ainsi que quelques concept-arts publiés nous font pas mal penser à un Valkyria Chronicles (un tactical RPG), ce qui serait forcément une énorme surprise, encore plus sur iOS qui plus est.

Le simple fait de teaser ce titre bien en amont laisse aussi l’espoir d’un jeu assez ambitieux. Pas besoin de trailer pour un free-to-play « machine à cash » (sauf peut-être pour Konami et son eFootball en kit, hum…).