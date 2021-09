Apple ne s’attendait certainement pas à être à ce point à la fête. Après les 3 Emmys techniques la semaine dernière (mixage, montage et casting), Ted Lasso a encore remporté hier soir 4 Emmys lors du « Primetime » (les « gros » Emmy). Ted Lasso repart ainsi avec l’Emmy de la meilleure série de comédie, Jason Sudeikis (Ted Lasso) est désigné meilleur acteur dans une série de comédie, et Brett Goldstein (Roy Kent) ainsi qu’Hannah Waddingham (Rebecca Welton) repartent avec respectivement les trophées de meilleurs seconds rôles masculin et féminin dans une série de comédie.

Ted Lasso a été la seconde série la plus récompensée lors de ces Emmy Awards, avec 7 récompenses au total. The Crown (Netflix) fait mieux avec 11 trophées au total

Aux 7 Emmys de Ted Lasso se rajoutent 4 récompenses pour Boys State, Carpool Karaoke, For All Mankind, et Calls, soit 11 Emmys au total pour Apple TV+. C’est bien sûr assez loin des 44 Emmys de Netflix, mais déjà beaucoup plus proche des 19 trophées de HBO ou des 14 pour Disney+, sachant que concernant Disney+, 13 de ces 14 Emmys concernent la partie technique (un seul Emmy en primetime) et que 34 des 44 Emmys Netflix reviennent aussi à la partie technique.

Si l’on regarde les Emmy en Primetime (meilleures séries, meilleur docu, meilleures acteurs/actrices, meilleure scénario), l’écart entre Apple TV+ et ses concurrents se resserre encore d’avantage (7 Emmys primetime pour Apple TV+, contre 10 pour Netlix, 9 pour HBO, 1 seul pour Disney+ et… 0 pour Amazon Prime Video). Gageons que la diffusion prochaine de la très ambitieuse série Fondation pourrait bien rebattre les cartes pour les Emmy Awards 2022.