Que l’on apprécie ou pas la franchise Pokémon, l’arrivée de Pokémon Unite sur iOS est un petit évènement (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Ce MOBA 5 vs 5, permettra aux Dresseurs et Dresseuses de s’affronter sur l’Île d’Æos, l’objectif étant de marquer le plus de points possibles dans le temps imparti. Bien évidemment, et comme dans tout bon MOBA qui se respecte, il faudra bien veiller à composer une équipé équilibrée en terme de compétences. Le jeu introduit aussi les capacités unité (pour les combats en mode Unité), qui permettent de « renverser le cours de la bataille, même dans les situations les plus désespérées. ».

Les joueurs pourront s’organiser et coordonner leur stratégie via le chat écrit ou vocal, et cerise sur le Pikachu, Pokémon Unite est jouable en cross-play, ce qui signifie que les joueurs mobiles (iOS et Android) pourront affronter les joueurs sur Nintendo Switch. Il est même possible de synchroniser ses progrès entre plusieurs appareils (mais il faut un compte Nintendo ou un compte » Club des Dresseurs Pokémon « ).