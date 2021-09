Slay the Spire, superbe CG (Card Game) de combat tactique, a visiblement beaucoup inspiré les développeurs d’Indies’ Lies (Lien App Store – Gratuit – iPhone). Ce nouveau roguelike-CG est donc basé sur la construction de decks de cartes, mais ici, l’approche du genre est largement facilitée : les combos sont moins complexes à réaliser, et globalement, le gameplay a été simplifié pour séduire les nouveaux venus (qu’on ne se méprenne pas, il y a toujours de la place pour du gros challenge). Le jeu se démarque aussi par sa réalisation générale, de haut vol pour le genre. On est loin du design parfois un peu approximatif de Slay the Spire.



Indies’s Lies propose aussi « un système de talents riche et varié, un système de lieutenant intelligemment conçu, un système de runes surprise, combiné à des centaines de cartes professionnelles soigneusement conçues, permettant aux joueurs de vivre une expérience distincte à chaque fois qu’ils entrent dans le niveau » (les parties sont générées procéduralement).

Quant au lore, on ne peut pas dire que le studio ne s’est pas décarcassé un minimum : « La légende raconte que les anciens dieux étaient à l’origine de la création. Parmi eux, le Seigneur Dieu Strockanos est le seigneur de l’univers. Il est aussi celui qui a créé le continent à partir du chaos et de l’univers informe. Les trois dieux de la vie, du destin et de la mort sont les gardiens du continent, et ils sont aussi la source des magies secrètes. Sous la roche épaisse et le sol du continent, Strockanos a versé son propre sang brûlant. Le sang et la magie secrète sont le fondement de la vie dans ce monde. »