Largement inspirée du très populaire How to Be A Latin Lover, la série Acapulco se dévoile enfin avec un tout premier trailer qui fleure bon les années 80. Cette nouvelle série Apple TV + raconte les aventures drolatiques d’un employé d’un hôtel de luxe à Acapulco. L’action se déroule en 1984, mais elle est racontée près de 30 ans plus tard par le personnage principal, qui pose un regard tendre et amusé sur sa jeunesse. Cette série latine est produite par Lionsgate Television, 3Pas Studios, et The Tannenbaum Company. Austin Winsberg et Chris Harris en sont les showrunners. Le casting comprend Eugenio Derbez (CODA, Overboard, How to Be A Latin Lover), Enrique Arrizon, Fernando Carsa, Damian Alcazar, Camila Perez, Chord Overstreet, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Raphael Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrian, Regina Orozco ainsi que Carlos Corona.

La série Acapulco démarrera sur Apple TV+ le 8 octobre prochain.