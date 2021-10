Il y a bugs et bugs, et certains tracas de l‘iPhone semblent parfois virer à la petite catastrophe : écran noir, logo de démarrage qui reste allumé, redémarrage en boucle, etc. toutes ces « pannes » sont bien référencées et peuvent avoir une multitude de cause (dont la pire de toute, le VRAI soucis hardware). Lorsque ce type de soucis se produit, la première réaction est d’incriminer un problème matériel, de céder à la panique (« mais que faire, dans quel état j’ère ? ») ou pire,, d’aller prendre son tournevis pour une opération à puce ouverte (non, ce n’est PAS une bonne solution). Et pourtant, il existe une solution logicielle qui peut résoudre la plupart de ces avanies : Tenorshare ReiBoot, numéro 1 des logiciels de récupération iPhone et de réparation du système iOS, a les atouts pour vous sortir de la panade.

Tenorshare ReiBoot peut ainsi résoudre plus de 150 dysfonctionnements référencés, dont bien sûr les grosses pannes décrites au dessus. Mieux encore, cet outil peut récupérer les iPhone « bloqués » (logo toujours allumé, écran noir, reboot en boucle) sans perte de données pour l’iPhone, et sans accès à iTunes. Et bien entendu, Tenorshare ReiBoot est compatible avec les tous derniers iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max fonctionnant sous iOS 15 ou iOS 14.8.

Avoir un tel outil sous la main est donc précieux, mais en cas de soucis, il est d’abord urgent de savoir si le blocage ne peut pas être résolu par des moyens « simples », comme le fait de changer le câble USB ou Lightning et recharger l’iPhone, de forcer le redémarrage de l’iPhone, de restaurer l’iPhone dans iTunes ou bien encore de libérer de l’espace de stockage sur l’appareil (via iTunes sur Mac ou PC). Forcément, la plupart des personnes concernées auront tenté ces méthodes de « premier secours », et si rien ne marche, Tenorshare ReiBoot a encore un coup à jouer.

Une fois le logiciel installé et l’appareil connecté à l’ordinateur, la marche à suivre reste simplissime puisqu’il suffit de cliquer sur Réparer le système d’exploitation, cliquer ensuite sur Réparer maintenant, puis Télécharger le firmware. Et normalement, miracle (du code), l’iPhone redémarrera sans coup férir. A noter que Tenorshare ReiBoot peut aussi Restaurer les paramètres d’usine iPhone sans passer par iTunes. Oui, c’est fort.

Évidemment, si même ReiBoot ne parvient pas à débloquer le problème, alors il sera peut-être temps (mais seulement à ce moment là) de contacter le réparateur ou service de SAV. Surtout, ne faites aucune réparation hardware par vos propres moyens.

ReiBoot peut être téléchargé sur Windows (à partir de Windows 7 et ultérieur) ou sur macOS (macOS 10,9 ou ultérieur). Bien entendu, une offre d’essai gratuite à durée limitée est proposée.

