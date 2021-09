Basé sur le manga ultra populaire Dragon Quest The Adventure of Dai (47 millions d’exemplaires écoulés rien qu’au Japon), le RPG en ligne Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds (ouf!) débarque enfin sur nos iPhone (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Si le gameplay ne va pas révolutionner le genre – du RPG en ligne avec une équipe de 3 combattants qui avancent tout droit et taillent en pièce les monstres rencontrés sur la route – Square Enix a mis la gomme sur la réalisation globale, très au dessus du tout venant (jolie DA en cel shading, belles animations et effets lors des affrontements) et sur le lore. deux trames narratives sont ainsi proposées, l’une tirée de l’oeuvre originale (Le vestige du dragon) et l’autre, totalement inédite, intitulée La Traversée des liens. Cette dernière a été supervisée par l’auteur du manga, Riku Sanjô.



Comme tout bon RPG en ligne qui se respecte, il sera possible de renforcer son équipe avec deux héros provenant de la team d’un autre joueur. Petite originalité néanmoins, nos combattants sont tous customisables au niveau de l’apparence. Concernant les combats, il faudra prendre soin à bien gérer le Choc (super coup rechargeable), sans oublier les coups spéciaux comme Avan Strash, Bloody Scraid, Accomplissement du roi des carnassiers ou Mégaflamme !