Afin de faire face à la crise énergétique actuelle, la Chine vient de mettre en place de nouvelles règles de consommation… qui impactent déjà lourdement sur l’activité des unités de production. Ainsi, Unimicron Technology Corp, un fournisseur d’Apple, a confirmé l’arrêt de trois de ses usines pour la période du 26 au 30 septembre afin de « se conformer à la politique de limitation de l’électricité des gouvernements locaux ».

Eson Precision Ind Co Ltd, une filiale de Foxconn, a de son côté suspendu la production jusqu’à vendredi dans son usine de Kunshan (Chine). Quant à Concraft Holding Co Ltd, qui fabrique des composant de haut-parleurs pour l’iPhone, la suspension de 5 jours des usines sera amortie par les stocks déjà disponibles. Ces stocks seront utilisés pour répondre à la demande sur cette courte période. Ces arrêts de production n’impactent pas uniquement Apple : les supply chain de Qualcomm mais aussi de Tesla devront temporairement s’adapter à ces « pauses » dans l’activité.

Apple n’aurait pas trop à souffrir de cette situation inédite. Plusieurs sources de Reuters affirment en effet que l’arrêt de l’usine de Kunshan n’aurait qu’un « très petit » impact sur la production globale de composants. Quant à TSMC, le fondeur des puces d’Apple, il échapperait tout simplement à ces restrictions.