Apple continue de faire le grand écart dans ses propositions de contenu. Les programmes Apple TV+ proposent en effet dans les grandes lignes soit des programmes pour enfants (et plutôt les bambins pas plus haut que trois pommes), soit des séries ou films plutôt orientés vers un public adulte ou familial (See, Foundation, Servant, Ted Lasso). Au moins évite t-on la déferlante de séries adolescentes qui encombrent désormais le concurrent Netflix… Après Foundation, Apple se tourne donc à nouveau vers les mioches avec les trailers des deux prochaines séries pour enfants, soit Otis à la Rescousse (une série animée avec un tracteur mignon tout plein qui aide les animaux de la ferme) et Mission: Adoption, une série remplie de cabots qui cabotinent moins que les acteurs.



Otis à la Rescousse sera disponible dans Apple TV+ le 8 octobre prochain et il faudra attendre une semaine supplémentaire (le 15 octobre donc) pour se faire une idée plus précise de Mission: Adoption (Puppy Place). Non, c’est une blague, il n’y a pas besoin d’attendre le 15 pour savoir ce qu’on va y trouver…