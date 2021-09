Séquence émotion : le légendaire Ayrton Senna disparaissait le 1er mai 1994 au volant de sa Williams FW16, lors du Grand Prix de Saint-Marin. Les développeurs du superbe jeu de course arcade Horizon Chase (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), le studio brésilien Aquiris (forcément), ont visiblement encore le coeur gros puisque le 20 octobre prochain, le jeu recevra une extension-hommage au pilote d’exception. Un trailer suintant de nostalgie présente les principales nouveautés de ce DLC blindé de contenus.

L’extension Senna Forever inclura en effet de nouveaux véhicules (forcément des Formule 1), des nouveaux circuits (dont certains inspirés de circuits réels de F1), de nouvelles mécaniques de course (pit stop ?) et surtout, la vue à la première personne (enfin !). Bref, cela s’annonce vraiment super, comme d’ailleurs toutes les nouveautés proposées pour le jeu depuis son lancement. L’extension Senna Forever sera disponible pour les versions du jeu sur PC, consoles et mobiles (Android, iOS).