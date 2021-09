Apple a récemment proposé Safari 15 au téléchargement sur Mac et le navigateur comprend quelques bugs assez gênants. Il est notamment question de crash et de sites qui ne se chargent tout simplement pas.

Des utilisateurs sur macOS Big Sur et la bêta de macOS Monterey se plaignent que Safari 15 plante quand ils essayent d’ajouter un lien YouTube dans les favoris. La vidéo ci-dessous montre le bug en question :

Une parade consiste à créer un dossier de favoris pour les vidéos YouTube et à glisser/déposer les pages dans le dossier en question.

Un autre problème concerne le chargement des sites avec Safari 15 sur macOS Catalina. Des témoignages sur les forums d’Apple, Twitter ou Reddit montrent que le navigateur refuse d’afficher des sites, sans raison apparente. « Un problème s’est produit à plusieurs reprises », indique le logiciel. Un bouton existe pour recharger la page, mais la même erreur se produit si l’utilisateur clique dessus.

I see your Big Sur annoyance and raise you with an actual, bonafide problem: Safari 15 on Catalina.

Straight up crashes on such obscure sites like Target and Walmart. Need to order something from them? Better use a different browser. pic.twitter.com/P1SXte5meE

— Chip Awah (@thumbnumb) September 26, 2021