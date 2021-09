Actraiser Renaissance, le grand classique de la SNES, vient de débouler sur iOS et iPadOS (Lien App Store – 19,99 euros – iPhone/iPad). Square Enix présente cette mouture mobile comme un remaster, et il est vrai que cette fois on en est pas loin tant les graphismes ont été revus en profondeur tout en gardant le style de la DA d’origine. On note aussi que les musiques originales du jeu ont été réarrangées par Yuzo Koshiro, le compositeur d’Actraiser, et qu’une quinzaine de morceaux originaux se sont rajoutés à cette BO ! Ce Castlevania-like est l’un des sommets du genre, et se paye même le luxe d’une originalité indémodable puisque les phases d’action sont entrecoupées de séquences de type « city-builder », un mélange à priori étrange mais qui ici fonctionne très bien.

Ce remaster de Square Enix propose aussi « de nouveaux scénarios, un gameplay d’action et de création élargi, des niveaux d’action supplémentaires, un royaume inédit et de nouveaux boss plus puissants ». Cerise sur le pixel, les sauvegardes sont automatiques. Un très bon jeu pour les amateurs du genre, mais le tarif élevé (20 boules pour du rétro gaming !) en refroidira certainement plus d’un.