Apple TV+ annonce une nouvelle série qui a pour nom Amber Brown. Elle se base sur les livres du même nom de Paula Danziger. La réalisation sera assurée par Bonnie Hunt.



Une nouvelle série pour Apple TV+ : Amber Brown

Amber Brown est un regard sans filtre sur une fille qui trouve sa propre voix à travers l’art et la musique à la suite du divorce de ses parents. La série mettra en vedette Carsyn Rose dans le rôle d’Amber Brown, une jeune fille qui vit ce que beaucoup d’enfants vivent, et qui donne un sens à sa nouvelle dynamique familiale à travers ses croquis et son journal vidéo. Sarah Drew joue le rôle de Sarah Brown, la mère d’Amber. La distribution comprend également Darin Brooks dans le rôle de Max et la venue Liliana Inouye dans le rôle de Brandi Colwin.

La série Amber Brown est produite pour Apple par Boat Rocker. Bob Higgins et Jon Rutherford sont les producteurs exécutifs pour Boat Rocker.

Il n’y a pour l’instant pas de date de sortie pour Amber Brown sur Apple TV+. Le service de streaming ne précise pas non plus si le tournage a déjà commencé, tout comme il ne précise pas le nombre d’épisodes ou la durée de ces derniers.