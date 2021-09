Après l’excellent Wolfwalkers, Apple TV+ s’apprête à accueillir son second film d’animation, un court métrage intitulé Blush produit en partenariat avec le studio Skydance Animation. Blush est réalisé par Joe Mateo, un spécialiste de l’animation qui a travaillé notamment sur Bienvenue chez les Robinson (2007), Volt, Star malgré lui (2008) et Les Nouveaux Héros (Big Hero 6/2014).

L’histoire de Blush est aussi simple que mignonne à croquer : un petit astronaute rencontre sur une planète isolée une alien toute rose … et c’est le coup de foudre immédiat, les étoiles cosmiques dans les yeux, la comète dans le (bip) ! Le trailer de Blush terminera sans doute dans le top 10 des trailers les plus adorables de l’année, et cela suffit largement à nous donner envie d’en savoir plus. Blush sera disponible sur Apple TV+ le 1er octobre (le jour du troisième épisode de Foundation). Deux autres films d’animation sont en préparation pour le service, Luck et Spellbound, tous supervisés par John Lasseter, créateur de Toy Story et ex-directeur artistique de Pixar.