I Saw Black Clouds (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un thriller psychologique en FMV (Full Motion Video) développé par le studio Wales Interactive, un spécialiste du genre. Le joueur se retrouve donc ici face à une sorte de film interactif mélangeant séquences filmées avec des acteurs, phases de gameplay de type point’n clic, et d’autres phases à choix multiples qui modifient le fil du scénario.

L’histoire de I Saw Black Clouds démarre par un drame : le joueur dirige Kristina, une jeune femme de retour dans sa ville natale après le suicide de sa meilleure amie. Kristina va alors découvrir que la mort de cette amie semble rattachée à de « sombres secrets » , des secrets particulièrement dangereux puisque Kristina et ses proches se retrouveront bientôt menacés.

Toutes les séquences du jeu ont été filmées au Royaume-Uni et l’on note la participation au casting de Nicole O’Neill (Red Sparrow, La Belle et la Bête) et de Rachel Jackson (Outlander).