Le phénomène Genshin Impact (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) continue d’affoler les compteurs. Au mois de mars de cette année, soit 6 mois seulement après son lancement, le jeu du studio miHoYo enregistrait son premier milliard de dollars sur mobile (iOS et Android donc). 6 mois après, rebelotte : à l’occasion du premier anniversaire du jeu, Sensor Tower a sorti sa petite calculette et estime que le jeu a dépassé les 2 milliards de chiffre d’affaires sur iOS et Android, ce qui signifie que l’engouement n’a pas diminué d’un pixel depuis le lancement du titre !

Genshin Impact n’est pourtant pas le jeu mobile le plus rentable sur sa première année : Honor of Kings et PUBG Mobile, tous deux développés par le studio chinois Tencent, ont fait encore mieux avec près de 3 milliards de dollars sur un an ! Si l’on excepte le marché chinois, Genshin Impact fait même encore plus fort que Pokémon Go et Roblox, deux autres phénomènes mobiles qui culminent à 1,4 milliard de dollars de CA (chacun) sur l’année.

iOS pèse lourd dans le décompte final: Genshin Impact sur iOS a réalisé 577 millions de dollars de revenus… sur le seul marché chinois ! Derrière la Chine, ce sont les Etats-Unis puis le Japon qui ont rapporté le plus de pépettes à miHoYo.