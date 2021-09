Il devient franchement compliqué de suivre l’actualité des nouveautés Apple TV+. Après un démarrage plus que timide, le service par abonnement a fini par trouver un rythme de croisière et les annonces se sont même multipliés à grande vitesse ces dernières semaines. Désormais, ça ne s’arrête plus : le toujours bien informé The Hollywood Reporter nous apprend aujourd’hui qu’Apple TV+ aurait récupéré les droits de diffusion d’un thriller avec les inénarrables George Clooney et Brad Pitt en vedettes.

Le film sera réalisé et scénarisé par Jon Watts, à qui l’on doit tout de même la dernière trilogie Spiderman chez Disney/Marvel ! On ne sait pas encore grand chose du scénario, mais ça doit être du costaud puisque tous les géants d’Hollywood ou du streaming se sont battus pour récupérer les droits du film. Apple aurait ainsi grillé la politesse à Universal, Warner Bros, MGM, Sony, Lionsgate ,Amazon ou bien encore Netflix. Tout de même…