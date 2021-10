Apple a rejoint le Cyber Readiness Institute, une organisation avec laquelle le fabricant va aider les PME (petites et moyennes entreprises) pour ce qui est de la cybersécurité. Cela va de l’éducation à la protection avec diverses méthodes.

Un coup de pouce d’Apple pour la cybersécurité et les PME

En tant que partenaire du Cyber Readiness Institute, Apple partagera ses meilleures pratiques et ses expériences afin de contribuer à l’élaboration d’outils et de ressources gratuits en matière de cybersécurité pour les PME. L’organisation indique également que la société de Cupertino soutiendra le développement de contenu et collaborera avec des programmes qui soutiennent les PME dans la chaîne d’approvisionnement mondiale d’Apple.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Apple en tant que partenaire du Cyber Readiness Institute », a déclaré Christopher G. Caine, président du Center for Global Enterprise, un membre cofondateur de l’organisation. « L’engagement d’Apple à placer la barre plus haut en matière de cybersécurité dans les entreprises de toutes tailles, ainsi que sa portée mondiale aideront le CRI à faire progresser son contenu et à élargir sa mission. Nous sommes impatients de collaborer avec Apple pour développer des programmes innovants visant à améliorer la sécurité des chaînes d’approvisionnement mondiales en nous concentrant sur les mesures pratiques que les PME peuvent prendre pour être plus cyber-prêtes », a-t-il ajouté.

Le Cyber Readiness Institute regroupe à ce jour près de 90 organisations qui représentent plus de deux millions de PME dans le monde.