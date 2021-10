Jeu musical viscéral, à la fois technique et brutal dans son gameplay à une touche, Thumper débarque sur Apple Arcade. Thumper: Pocket Edition+ est quasi identique à la version mobile déjà disponible dans l’App Store. On retrouve donc les 9 niveaux terminés chacun par un boss bien duraille, le mode JEU (vitesse et difficulté augmentée), l’affichage en 60 fps et une bande son furieuse à se décrocher les tympans. L’environnement psychédélique du titre et un gameplay entièrement basé sur les réflexes font de ce Thumper: Pocket Edition+ un titre à part dans la catégorie des jeux musicaux, et encore plus à part sur Apple Arcade où les jeux musicaux sont rares. Il serait donc vraiment dommage de ne pas en profiter.



Rappelons ici qu’Apple Arcade est un service de jeu par abonnement facturé 4,99 euros/mois. Près de 200 jeux sont ainsi disponibles au téléchargement.