Square Enix a profité du Tokyo Games Show pour dévoiler des trailers de gameplay de ces deux prochains titres mobiles, à savoir Echoes of Mana et Final Fantasy VII The First Soldier. Echos of Mana sera un jeu free-to-play avec des graphismes rétro-pixels plutôt charmants. Le joueur pourra jouer le personnage de Kilt (homme) ou Kilte (femme), sachant bien sûr que comme dans tout bon JRPG qui se respecte, il s’agira avant tout de se constituer un équipe prête à en découdre. Les phases de combat au tour par tour ont l’air vraiment intéressantes. A voir.

Final Fantasy VII The First Soldier est un battle royale dans le lore et avec les différents protagonistes du jeu culte. Ce premier trailer de gameplay montre des choses sympathiques, mais on se demande tout de même si la licence FF VII n’est pas principalement un atout marketing plus qu’autre chose. Final Fantasy VII The First Soldier sera disponible dans l’App Store dès le mois prochain.