Présenté avec l’iPhone 4, le HDR du capteur photo des iPhone a beaucoup progressé ces dernières années. Si les résultats ne sont pas toujours à 100% conformes aux attentes, le HDR, devenu Auto HDR avec l’iPhone X puis Smart HDR depuis l’iPhone XS, livre désormais des clichés capables de déboucher les noirs et les zones claires sans sacrifier la dynamique globale de la scène ou opérer trop de lissage. Les résultats du Smart HDR seraient à ce point satisfaisants qu’Apple a décidé qu’il n’était plus nécessaire que l’utilisateur garde la main sur ce qui était à l’origine une option de rendu.

Nos confrères d’iGen se sont en effet rendus compte que le Smart HDR des tous derniers iPhone 13 ne pouvait plus être désactivé, à contrario donc du mode HDR des précédentes générations d’iPhone. Encore plus « intelligent », basé sur le Neural Engine et la puissance du A15, le Smart HDR de 4ème génération n’est plus l’option par défaut sur l’iPhone 13 : c’est le seul mode de rendu possible, même sur le ProRAW!

Les utilisateurs les plus pointilleux seront forcément ravis d’apprendre que certaines apps permettent heureusement de débrayer le Smart HDR, à l’instar de ProCam 8 par exemple.