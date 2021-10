Intel a organisé une « expérience sociale », comme il dit, où le groupe cherche à vendre des PC à des fans d’Apple. L’idée est de présenter de supposés futurs produits sans dire quelle est la marque, et annoncer à l’arrivée que cela ne vient pas d’Apple et que c’est déjà disponible.

Une vidéo d’Intel avec des fans d’Apple

Dans la vidéo de quatre minutes, Intel a invité 12 fans d’Apple. Les fans ont été conduits dans une pièce ressemblant à un Apple Store sous le prétexte qu’ils allaient voir des appareils à venir. La présentation des produits est assurée par une personne qui ressemble à Craig Federighi, le vice-président d’Apple chargé d’iOS et de macOS.

Les participants ont ensuite eu le droit à des questions et le présentateur leur montre une série de fonctionnalités. Il est notamment question de la personnalisation de l’ordinateur, l’accès à des dizaines de milliers de jeux vidéo, la présence de deux écrans tactiles, un stockage pouvant être remplacé par l’utilisateur et plus encore. Les fans d’Apple dans la vidéo aiment beaucoup ce qu’Intel leur présente. Le groupe leur dit à l’arrivée que tout cela est déjà disponible aujourd’hui avec des PC.

Intel l’assure : ce sont 12 vrais fans d’Apple et leurs réactions sont authentiques. Il ne s’agit pas d’acteurs qui ont été payés.

Intel continue à vanter les ordinateurs avec Go PC

Cette vidéo fait partie de la campagne Go PC d’Intel qui veut vanter les ordinateurs sous Windows. La campagne, qui a débuté il y a quelques mois maintenant, était surtout un moyen de s’attaquer aux Mac M1. Après tout, Apple ne va plus utiliser les processeurs Intel dans ses Mac et cela embête bien le groupe, surtout que les performances de la puce M1 sont au rendez-vous.

Il y a plusieurs vidéos en rapport avec la campagne Go PC, dont quelques-unes avec Justin Long. Cela peut faire sourire quand on sait que l’acteur était « I’m a Mac » dans les anciennes publicités d’Apple.