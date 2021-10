C’est sans doute l’annonce la plus saisissante du TGS au niveau des jeux mobiles : Phantom Blade: Executioners est un action-RPG de grande classe basé sur la série animée éponyme. Le joueur dirige un héros spécialisé dans les arts martiaux et le maniement du sabre. Le lore vaut son pesant d’épée à deux mains : dans Phantom Blade: Executioners, les membres d’un ordre héroïque (connu sous le nom d’« Organisation ») reçoivent une lettre d’appel à l’aide. La lettre explique comment un mystérieux guerrier a maîtrisé une technique terrible et l’utilise à des fins néfastes. C’est à Soul, un jeune solitaire au cœur d’or et aux autres membres de l’« Organisation » de mettre fin aux projets du guerrier.

Avec sa DA somptueuse, et son gameplay à priori très nerveux, Phantom Blade: Executioners devrait cartonner lors de sa sortie sur iOS quelque part au début de l’année 2022. On l’attend de pied ferme.