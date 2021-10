A la fois puzzle-game, escape-room et jeu d’aventure baignant dans une atmosphère étrange, Nauticrawl (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad) plonge en profondeur dans nos iPhone. Une grande partie de l’intérêt de ce type de jeu réside dans l’absence totale d’objectifs clairs : le joueur ne sait pas ce qu’il fait là, ni comment fonctionnent les étranges instruments disposés devant lui, et il ne faut pas compter sur un tuto pour s’en sortir.

On notera aussi que les joueurs réfractaires au die and retry ne trouveront pas ici de quoi étancher leur soif d’aventure « safe ». Au final, il s’agit bel et bien d’une nouvelle forme d’escape-room, mais un escape room dont l’univers propre reste à découvrir au fil du jeu. Le titre du studio Spare Parts Oasis bénéficie en outre d’une superbe DA et d’une ambiance sonore qui mérite largement le port du casque. Une très belle pioche.