Les membres de l’équipe santé chez Apple ne s’entendraient pas très bien, à tel point qu’il existerait plusieurs conflits si l’on en croit Insider. Mais Apple assure que ce qui est rapporté n’est pas exact.

Des conflits dans l’équipe santé d’Apple ?

Insider s’appuie sur les témoignages de 11 employés (actuels et anciens) et sur la consultation de dizaines de documents internes. L’équipe santé d’Apple aurait été confrontée à des problèmes d’organisation qui ont laissé le groupe « sans direction claire et luttant pour faire coïncider la culture orientée vers les produits d’Apple avec les pratiques du secteur médical ».

Certains employés affirment que leurs collègues ont connu un traitement négatif après avoir fait part de leurs inquiétudes à leurs supérieurs. Dans le même temps, des employés seraient préoccupés par le fait que des informations inexactes soient parvenues à la direction d’Apple et notamment de Jeff Williams, qui supervise l’Apple Watch et les initiatives en rapport avec le monde de la santé. C’est également le numéro 2 dans la hiérarchie d’Apple, juste derrière Tim Cook.

Apple a tenu à réagir concernant cette histoire de supposés conflits dans son équipe de santé. Un porte-parole de la société explique qu’Apple en est aux « premières étapes de son travail dans le domaine des technologies de la santé » et les affirmations de l’article « sont fondées sur des informations incomplètes, périmées et inexactes ». Il ajoute que « toutes les allégations de comportement de représailles font l’objet d’une enquête approfondie et sont traitées par des mesures correctives appropriées ».