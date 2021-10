C’est incontestablement une très belle prise : si l’on en croit le toujours bien informé Deadline, Apple TV+ vient de signer un deal avec Sam Catlin, qui n’est autre que le producteur exécutif de la série culte Breaking Bad et le showrunner de la série non moins culte Preacher. Selon les termes de cet accord, Sam Catlin écrira plusieurs scripts de séries pour Apple TV+ par le biais de sa société de production Short Drive Enertainment.

Sam Catlin

Etant donné la qualité indéniable des créations de Catlin (on lui doit aussi la trop méconnue série Kidnapped produite par la NBC), ce deal renforce encore la dream team d’Apple TV+ après l’arrivée de Misha Green (Lovecraft Country), Sian Heder (CODA), Annie Weisman (Physical) ou bien encore Tracy Oliver (Girls Trip). N’oublions pas aussi le contrat passé avec Scorsese, qui finalise actuellement pour le service le très ambitieux Killers of the Flower Moon avec DiCaprio en vedette.