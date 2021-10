Après l’énorme succès de Lineage II: Revolution, le studio NCSOFT remet le couvert avec Lineage 2M, une version surboostée de son célèbre MMORPG. Déjà disponible depuis plusieurs mois en Corée du Sud, le jeu débarquera un peu partout dans le monde d’ici la fin de l’hiver sur les plateformes iOS, Android et PC. A noter que Lineage 2M sera crossplay, ce qui signifie qu’un joueur sur PC pourra combattre ou faire alliance avec un joueur iPhone. Les joueurs intéressés peuvent d’ailleurs s’inscrire sur la plateforme du studio (compte PLAYNC) et ainsi avoir une chance de participer à la bêta fermée avant la sortie officielle. Cette bêta se déroulera du 1er au 7 novembre.

Winter is coming, et Lineage 2M aussi…

Lineage est un MMORPG de fantasy tout ce qu’il y a de plus classique (gestion de classes, d’armurerie, clans, etc.), mais il faudra apprécier le chara-design vraiment typique des studios coréens (personnage féminins ultra fins avec des mini-jupes par exemple…). Niveau réalisation, le jeu envoie vraiment du lourd, comme on peut d’ailleurs le voir dans les sessions de gameplay de la version coréenne. Le jeu peut déjà être précommandé sur iOS à cette adresse.