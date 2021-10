Apple vient de lâcher le tout premier trailer de The Afterparty, une série de comédie qui rappellera sans doute de bons souvenirs aux amateurs de Columbo ou de Meurtres au Paradis. Le scénario est limpide : un homme est tué à l’issue d’une afterparty entre étudiants, et la détective Tanner (Tiffany Haddish) va tout faire pour trouver le coupable. La liste des suspects potentiels dévoile une belle brochette d’acteurs, dont Ben Schwartz, Sam Richardson, Zoe Chao, Ike Barinholtz, Ilana Glazer, Dave Franco, Jamie Demetriou, ou bien encore John Early.



Originalité de cette mini-série, chacun des huit épisodes a été filmé à partir du point de vue l’un des protagonistes principaux. Le scénario et la réalisation sont l’oeuvre du duo Chris Miller et Phil Lord, à qui l’on doit notamment « Cloudy with a Chance of Meatballs ». Les premiers épisodes de The Afterparty seront diffusés durant le mois de janvier 2022.