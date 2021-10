Le studio miHoYo, à qui l’on doit le très populaire Genshin Impact (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), a dévoilé tout récemment son prochain RPG avec combats au tour par tour, Honkai Star Rail. Le jeu sera un spin-off de Honkai Impact 3rd, un RPG-action en monde ouvert bénéficiant d’une superbe réalisation cell shading, à l’instar de Genshin Impact. La bêta fermée démarre aujourd’hui même et il faudra sans doute se précipiter pour récupérer les quelques fauteuils encore disponibles.

May This Journey Lead Us Starward

First closed beta sign-up event will start on October 8. Stay tuned, Trailblazers!#HonkaiStarRail pic.twitter.com/LCzpEQFll4

— Honkai: Star Rail (@honkaistarrail) October 5, 2021