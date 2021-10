Grand classique sur iOS, Crossy Road vient étoffer le catalogue Apple Arcade. Crossy Road+, c’est toujours ce jeu d’arcade inspiré du célèbre Frogger dans lequel le joueur doit faire traverser des routes à différents types de personnages et animaux plus ou moins bizarres. Avec son style rétro pixel cubique, son gameplay addictif et ses dizaines de personnages/animaux à collectionner, Crossy Road est l’archétype du jeu apéritif ultra addictif qui ne prend pas les joueurs pour des têtes creuses.



La version Apple Arcade est bien sûr quasi identique à son homologue de l’App Store, si ce n’est que le jeu ne propose plus aucun achat in-app : tout peut être déverrouillé in-game ! On note toutefois un petit ajout original, soit la possibilité de se constituer son petit QG personnalisé (déblocage de bâtiments et de décorations).Si vous n’avez pas encore cette petite pépite, foncez !