On s’étonnera toujours que certaines concepts de jeu soient à ce point brillants et originaux que personne n’y ait songé avant. Heck Deck est un shoot them’all dont le principe de gameplay s’appuie non pas sur le réflexes, mais sur un deck de cartes à jouer (deck builder). Chaque carte représente ainsi un type d’armes ou de vaisseaux qui peuvent modifier le rapport de force sur la zone de jeu. Le principe de jeu frôle donc le génial, et n’est pas diminué par une réalisation au rabais.

Les graphismes du jeu (qui rappellent l’affichage en vectoriel) sont ainsi parfaitement adaptés au game design, et assurent surtout une parfaite lisibilité de l’action, ce qui est nécessaire lorsqu’il s’agit de choisir la bonne carte à jouer pour venir à bout de telle ou telle vague d’ennemis. Heck Deck compte 5 gros niveau, allant du plus simple au plus tactique. Le jeu est déjà disponible sur PC et doit sortir avant la fin de l’année sur iOS.