L’iPhone 13 se vend bien, si bien à vrai dire que les usines de l’assembleur Foxconn peinent à produire au niveau de la forte demande. L’usine Foxconn de Shenzhen embauche déjà 100 000 ouvriers, mais cette force de travail n’est plus suffisante pour assurer les commandes d’Apple. En conséquences, si l’on en croit plusieurs médias chinois, 100 000 ouvriers supplémentaires devraient rejoindre l’usine dans le courant du mois d’octobre. Au total, la supply chain chinoise d’Apple pourrait même embaucher jusqu’à 200 000 ouvriers d’ici à la fin du mois.

Les ouvriers du groupe travailleraient actuellement jour et nuit (en alternance bien évidemment) afin de produire les nouveaux iPhone 13 et 13 Pro. L’embauche massive de nouveaux employés pourrait aussi amortir les coupures de courant décidées par l’administration chinoise. Plusieurs concurrents d’Apple, dont Oppo, Xiaomi ont du réduire leur production de 20 à 30% à cause de ces coupures d’énergie.