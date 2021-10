NBA 2K22 Arcade Edition s’annonce pour Apple Arcade, et l’on devrait retrouver la prise en main quasi immédiate de NBA 2K21 Arcade Edition avec en sus des améliorations graphiques, la composition actualisée des équipes de la NBA, et un mode de création de joueurs assez poussé. Si l’on s’en tient au premier trailer de gameplay du jeu, la réalisation resterait de très bon niveau sur iOS (on note même quelques améliorations dans les animations), sans oublier un gros effort sur l’ambiance autour du parquet (entraineurs, photographes, mascottes, et même les cheerleaders ?). On espère seulement que la difficulté du jeu sera un peu mieux calibrée, la version 2K21 donnant parfois l’impression de joueur face à des équipes invincibles qui ne ratent aucun panier.



La sortie du jeu est programmée pour le 19 octobre prochain, ce qui doit être une erreur étant donné que cette date ne correspond pas à un vendredi (et les nouveautés Apple Arcade sortent toujours un vendredi).