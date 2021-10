Apple TV+ chouchoute les bambins. Le catalogue orienté jeunesse s’enrichira encore cet automne avec Harriet l’espionne, une série d’animation basé sur un roman éponyme ultra populaire outre-Atlantique. La série est produite par The Jim Henson Company (à qui l’on doit le très culte Fraggle Rock) et c’est un duo d’actrices, Beanie Feldstein et Jane Lynch, qui prêteront leurs voix aux personnages principaux. Harriet l’Espionne place son action en 1960 à New-York et suit les tribulations d’Harriet M.Welsch, une jeune femme qui nourrit à la fois des ambitions d’écrivaine… et d’espionne. Le premier trailer dévoile un style graphique proche de l’illustration, et qui ne manque pas de charme.



Les 5 premiers épisodes Harriet L’Espionne seront diffusés sur Apple TV+ le 19 novembre, mais il faudra patienter jusqu’au printemps 2022 pour avoir les 5 épisodes restants ! Pas terrible pour suivre le déroulement de l’histoire, mais il faudra faire avec…