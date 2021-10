Cela ne fait plus guère de doutes désormais : Apple dévoilera l’an prochain son premier casque VR/AR. Si l’on en croit les bonnes sources de The Elec, ce dernier devrait largement privilégier les fonctions AR malgré un form factor assez proche de celui d’un casque VR conventionnel. Ainsi, Apple mais aussi Microsoft auraient commandé des capteurs ToF (Temps de Vol) à LG Innotek destinés à des appareils AR/VR. Ces capteurs permettent d’établir une carte 3D précise de l’environnement et sont principalement utilisés pour l’amélioration du focus en photo (sur les sujets éloignés par exemple), et donc aussi pour la AR.

Les commandes de capteurs ToF en provenance de Microsoft semblent parfaitement logique sachant que la société développe déjà un casque AR HoloLens. Du côté d’Apple, cela indique très probablement que la première mouture d’Apple Glass sera plutôt orientée vers la AR (même si le casque aura aussi des capacités VR). De L’orientation vers la AR s’avère « raccord » avec les déclarations récurrentes de Tim Cook, le CEO d’Apple estimant que les technologies AR ont plus d’avenir que la VR. LG Innotek fournit déjà des capteurs ToF pour l’iPad Pro et les iPhone Pro et Pro Max.

The Elec estime enfin que LG fournira aussi les capteurs ToF des véritables Apple Glass 100% AR qu’Apple devrait commercialiser en 2023.