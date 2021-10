La bande-annonce de Swagger a été mise en ligne aujourd’hui par Apple TV+. Il s’agit d’une série qui s’inspire de la jeunesse du basketteur américain Kevin Durant, qui joue en NBA aux Nets de Brooklyn.

Une bande-annonce pour Swagger sur Apple TV+

O’Shea Jackson Jr. joue le rôle d’Ike, un ancien joueur vedette qui est devenu entraîneur de basket pour les jeunes. Dans la série, il se consacre à Jace Carson (Isaiah Hill), un jeune de 14 ans qui est l’un des meilleurs joueurs de la nation. Le casting comprend également Shinelle Azoroh dans le rôle de Jenna (la mère de Jace), Quvenzhané Wallis dans le rôle de Crystal (une autre joueuse de haut niveau), Caleel Harris dans le rôle de Musa (le meneur de jeu de l’équipe), James Bingham dans le rôle d’un joueur issu d’un quartier plus aisé, Solomon Irama dans le rôle de Phil Marskby (l’homme de main de l’équipe rivale), Ozie Nzeribe dans le rôle d’un joueur moins talentueux mais plus riche nommé Royale, Tessa Ferrer dans le rôle d’un entraîneur rival, Tristan Mack Wilds dans le rôle du chef de division d’une entreprise de chaussures nommé Alonzo Powers et Jason Rivera dans le rôle de Nick (un joueur de Porto Rico).

Dans la bande-annonce de Swagger, Jace Carson améliore son jeu et ses aspirations à la NBA en s’associant à Ike. Le clip présente également les autres membres du casting. La série suit les hauts et les bas d’une histoire en pleine ascension, et les tensions qui sont tout aussi fortes en dehors du terrain.

Les trois premiers épisodes de Swagger seront disponibles le 29 octobre prochain sur Apple TV+. Il y a ensuite un nouvel épisode chaque vendredi, avec 10 épisodes au total pour la saison. La série est supervisée par Reggie Rock Bythewood qui fait office de créateur, showrunner, scénariste, réalisateur et producteur exécutif. Kevin Durant est également un producteur exécutif.