Enorme succès de l’App Store, Tiny Wings étire désormais ses toutes petites ailes sur Apple Arcade. Tiny Wings+ est un fac-similé du jeu original, et ce n’est pas une critique tant le jeu d’Andreas Illiger est une pépite quasi parfaite. Entre son mode solo particulièrement corsé à compléter et les courses contre d’autres piafs (tout aussi difficiles), il y a vraiment de quoi faire. La popularité du jeu repose essentiellement sur son gameplay aux petits oignons (il faut « rebondir » entre les dunes afin de s’envoler toujours plus haut) et bien sûr une direction artistique qui frôle le génial. Les graphismes proches de l’illustration et les cris de joie du piaf lorsqu’il atteint les nuages valent vraiment leur pesant de graines à oiseaux. Si vous n’avez jamais joué à ce petit bijou c’est le bon moment pour franchir le pas.