Pas de grosses nouveautés aujourd’hui pour Apple TV+, même si les amateurs de rock seront sans doute ravis d’apprendre que le documentaire The Velvet Underground vient tout juste de débarquer dans le service. Cette série réalisée par Todd Haynes (Poison, Dark Water) se propose de nous faire découvrir « le parcours du groupe de rock légendaire et son héritage ». Le docu contient des archives inédites et des interviews exclusives. Rappelons ici que The Velvet Underground est un groupe américain de rock des années 60, originaire de New-York et produit par le fantasque Andy Warhol. Le groupe était principalement composé de Lou Reed, Sterling Morrison, John Cale et Moe Tucker.

Autre sortie du jour, Mission: adoption, une série pour enfants dont les 6 épisodes sont tous disponibles dans le service. La série racontes les aventures pleines de bons sentiments de Charles et Lizzie Peterson, dont le principal centre d’intérêt consiste à adopter des mignons petits chiots. Pour les plus petits seulement…

Enfin, on notera la sortie aujourd’hui du 5ème épisode de Foundation, du 8ème épisode de See saison 2, du 5ème épisode de The Morning Show saison 2, du 9ème épisode de Truth Be Told saison 2, et du 3ème épisode d’Acapulco.