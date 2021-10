Si vous aussi vous passez beaucoup de temps sur Internet, que ce soit à titre personnel ou professionnel, vous cherchez peut-être à assurer votre sécurité en ligne. Le VPN est donc fait pour vous. Un VPN est un réseau virtuel privé qui permet de créer un lien direct entre des ordinateurs distants. Dans le détail (et la vie réelle) un VPN permet donc principalement de « bypasser » certaines contraintes géographiques qui limitent – par exemple – l’inscription à un service en ligne aux utilisateurs de tel ou tel pays. Ivacy n’est pas seulement un VPN parmi d’autres, il est d’abord et surtout un VPN performant, complet, et surtout… très peu cher puisque l’abonnement revient à 1,1 euro par mois !

Le monde à vos pieds

Vous lorgnez sur une série uniquement disponible dans le catalogue Netflix Japon ? Pas de soucis, le VPN Ivacy assure le transfert géographique d’un simple clic de souris, sachant que le logiciel autorise la lecture depuis n’importe où sans mise en mémoire tampon ! A vous les Etats-Unis, la France, le Japon, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Allemagne, l’Australie, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, la Roumanie, le Mexique, la Suède, la Norvège, etc. ! L’interface ultra lisible est un autre point fort d’Ivacy : même un total débutant en VPN trouvera ses marques et saura comment « délocaliser » son surf internet.

Plus de 3500 serveurs pour des débits ultra optimisés

Niveau perfs et débits, il n’y a pas vraiment de soucis à se faire : Ivacy s’appuie sur plus de 3500 serveurs dans 100 pays (bande passante théoriquement illimitée !). Et bien sûr, Ivacy choisit pour vous le serveur le plus rapide proche de votre nœud de réseau. Le logiciel débloque aussi la mise en mémoire tampon infinie sur Netflix, ce qui vous permettra de profiter du stream sans ralentissements ou latence notables. Bien évidemment, d’autres plateformes profitent des perfs du VPN, dont BBC iPlayer, Disney+, Amazon Prime, Hulu, etc.

Une multitude d’OS et de plateformes reconnues

Pour faire bonne mesure, n’oublions pas la technologie anti-piratage Split Tunneling ou bien encore l’application Kodi disponible sur tous les systèmes d’exploitation, de Windows à Mac OS en passant par iOS, iPadOS, tvOS, Android et même le stick Amazon Fire TV ! Vous avez encore besoin d’un argument béton pour vous décider ? Rappelons qu’Ivacy est proposé actuellement à 1,10 euro/mois (pour un abonnement de 54 euros sur 5 ans). Cette même offre de 1,1 euro/mois (et seulement cette offre) s’accompagne d’un stockage dans le nuage entièrement crypté d’une capacité de 2 To. Pour les plus indécis, l’offre est garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours.

20% de réduction supplémentaire sur l’abonnement 5 ans :

En ce moment, Ivracy propose une réduction supplémentaire de 20% avec le code IVACY20 si vous prenez l’abonnement 5 ans soit 0,9€ au lieu de 1,10€/ mois (code à insérer après avoir sélectionné le mode de paiement).

[Sponso]