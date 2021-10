Quelques bugs existent au niveau de l’Apple Watch Series 7 avec des icônes d’applications qui disparaissent et des complications qui n’ont pas la bonne taille. Cela concerne certaines applications.

Les icônes de certaines applications venant de l’App Store ne sont tout simplement pas affichées à l’écran de l’Apple Watch Series 7. Il peut alors être impossible de distinguer les différentes applications en fonction de l’affichage que vous utilisez. Une solution temporaire est de passer l’affichage d’applications sous forme de liste et non sous forme de grille. Les icônes seront toujours absentes, mais vous aurez au moins les noms pour savoir à quoi cela correspond.

Did you add nice vector icons to your watch app alongside support for Series 7? Well, hope you like blank icons when your users install your apps today 😞

Doesn’t reproduce on the Series 7 simulator, fine on all my other watches. I am not pleased.

See it with @CARROT_app too. pic.twitter.com/A3WVjGDZS5

— James Thomson (@jamesthomson) October 15, 2021